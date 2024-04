Frattesi migliore in campo per la Gazzetta dello Sport, e non poteva essere altrimenti. L'ex Sassuolo (7) ha deciso il match di Udine con la zampata finale, ma già in precedenza era andato al tiro ben tre volte. Da contraltare Sommer (5): colpevole sul gollonzo avversario.

La rosea premia col 7 anche Inzaghi, mentre un buon 6,5 lo percepiscono Carlos Augusto, Calhanoglu, Mkhitaryan, Lautaro e Darmian. Sufficienti le prove di Pavard, Acerbi, Barella, Thuram e Sanchez. Tra i bocciati, oltre a Sommer, c'è Dumfries, anche lui colpevole sul gol incassato. Senza voto Buchanan e Arnautovic.