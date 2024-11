Il Corsport promuove a pieni voti Thuram dopo Italia-Francia 1-3. Bene anche Dimarco e Barella, mentre non raggiungono il 6 sia Bastoni che Frattesi.

Bastoni 5,5 Meno incisivo del solito, si sgancia spesso ma senza graffiare come aveva abituato in altre serate.

Frattesi 5 Si segnala più che altro sulla rete di Cambiaso: non ci arriva di testa liberando l’autostrada per il piattone dello juventino.

Dimarco 6,5 Magari non te ne accorgi, magari pensi che il perlage non sia di quelle serate pregiate, poi sgomma come solo lui sa fare e nasce il gol. Inesauribile.

Barella 6,5 Il primo ad impegnare Maignan da fuori area, più che trequartista, cerca di creare palloni giocabili venendoseli a prendere a domicilio. Fra i più positivi.

Thuram 7 Ferma le avanzate di Di Lorenzo, potenza e pericolo costante, onnipotente palla a piede in percussione.

Pavard s.v.