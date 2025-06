Il netto 3-0 incassato dall'Italia in Norvegia porta tante insufficienze nelle pagelle degli azzurri. Bocciati tutti, compresi gli interisti Bastoni, Barella e Frattesi che non vanno oltre i voti 4, 4,5 e 5.

ITALIA

Donnarumma 5.5 All’Ullevaal piove, ma dalle sue parti grandina. Piglia tre gol senza colpe mentre è bravo in parata bassa su Sorloth.

Di Lorenzo 4 L’istantanea che fotografa la sua gara è il cappottamento con Rovella dopo la finta di Nusa sulla rete del 2-0. Quasi superfluo sottolineare che il folletto del Lipsia non lo prende mai, in compenso tiene Haaland in gioco sul tris. Disastroso.

Coppola 4.5 Esordio da far tremare le ginocchia, contro il “mostro” con la maglia numero 9 che, difatti, alla prima occasione buona fa centro. Lui, in compenso, era pure su Sorloth in occasione dell’1-0. Nella ripresa lievita salvando un gol su Haaland e un’altra situazione intricata.

Bastoni 4 Come rendimento è rimasto a Monaco: sul primo gol sbaglia due volte (fa partire la ripartenza norvegese con un passaggio telefonato a Zappacosta e poi tiene in gioco Sorloth), sul terzo Haaland passa come il burro tra lui e Coppola.

Zappacosta 4.5 Quando Nusa accende la luce, va a fondo come il Titanic dopo aver urtato l’iceberg. Orsolini (26' st) ng .

Rovella 4.5 Il ciclone Nusa si abbatte pure su di lui come provano il primo e il terzo gol. Paga per tutti all’intervallo, quando però andavano sostituiti quasi tutti. Frattesi (1' st) 5 Entra quando in campo ci sono già i fantasmi.

Barella 4.5 Non ha gamba, lucidità e nel secondo tempo appare sfiduciato.

Udogie 5.5 Mette tutti i suoi muscoli al servizio della causa: tra i pochi a rimanere in linea di galleggiamento e nella ripresa provoca l’ammonizione di Berg. Dimarco (38' st) ng .

Raspadori 5 Nella mediocrità generale, è l’unico che tira verso Nyland nel primo tempo senza però prendere la porta. Ricci (38' st) ng .

Tonali 4.5 Come incursore non si vede mai, piuttosto si vede la marcatura a uomo su Odegaard che però, dopo aver preso le misure, lo saluta. Il tris norvegese nasce su un suo contrasto perso con Ryerson.

Retegui 4.5 Non la prende mai, però pure i palloni giocabili scarseggiano. Lucca (26' st) ng .

Ct Spalletti 4 Il primo tempo giocato dall’Italia è sconcertante. Neanche il tempo di far partire il colpo dallo start che la qualificazione al Mondiale è già maledettamente in salita. Il tutto undici mesi dopo l’umiliante eliminazione agli Europei con la Svizzera dovrebbe invitare tutti a fare una serena riflessione su quanto sta accadendo.