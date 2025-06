Ieri a mezzanotte si sono chiuse le iscrizioni ai campionati, ma già nel pomeriggio erano emerse le difficoltà che riguardano la Spal. Il club ha presentato una domanda di iscrizione incompleta alla prossima Serie C perché, informa Calcio e Finanza, "non sembrerebbero essere arrivati i 3 milioni di euro (più la fideiussione da 700mila) richiesti per procedere con le pratiche per l’iscrizione al prossimo campionato". Uno scenario che potrebbe portare la società di Ferrara al fallimento con conseguente retrocessione nei dilettanti.

La domanda di iscrizione della Spal verrà esaminata dalla Covisoc: un respingimento da parte dell'organo di controllo farebbe partire la prassi dei ripescaggi "e la prima in lista per beneficiarne sarebbe una seconda squadra della Serie A come l’Inter Under 23", sottolinea CF.