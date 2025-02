Il Corriere dello Sport premia Acerbi e i due Martinez come migliori in campo. Bravo anche Inzaghi. Correa dietro la lavagna e pure infortunato.

S. Inzaghi (all.) 7 Più fatica rispetto al previsto, ma i tre punti in cassaforte sono pesanti per la lotta al vertice e carburante prezioso per tutto lo spogliatoio.

J. Martinez 7 Al debutto in campionato contro la sua ex squadra, sale in cattedra nella ripresa sbarrando la strada a Ekuban con un intervento decisivo.

Pavard 6,5 Non si fa trovare fuori posizione.

Acerbi 7 A pochi passi dalla sua porta, mette a referto una chiusura da manuale su Miretti che vale quanto un gol.

A. Bastoni 6 Per via della diffida deve andarci con i piedi di piombo, ma sventa i pericoli con la necessaria esperienza.

De Vrij (35’ st) sv

Dumfries 6 Non incide nonostante sia entrato in partita come il più in forma di tutta la rosa.

Barella 6,5 Gioca con l’ombra della tagliola, ossia la diffida, ma non cade nella trappola. Spacca l’incrocio dei pali con una sassata delle sue.

Asllani 5,5 Deve accendere la regia in una fase in cui Calhanoglu è spento, ma fatica a rimanere nel vivo del gioco della squadra perché quando serve si fa vedere poco.

Calhanoglu (21’ st) 6,5 Punta a giocare il più semplice possibile in attesa di salire di tono come ai tempi migliori.

Mkhitaryan 5,5 Rispetto al solito ha bisogno di qualche tocco in più per avviare la giocata. In più, essendo diffidato, rischia grosso con un fallo in mezzo al campo nella ripresa.

Zielinski (21’ st) 6 Porta sostanza in un finale tiratissimo.

Dimarco 6 In questo periodo il serbatoio delle energie non sembra pieno. Nonostante tutto porta il suo contributo alla causa sulla corsia mancina.

Darmian (40’ st) sv

Correa 5 Alla prima da titolare dopo un lungo infortunio, dura meno di un tempo prima di alzare nuovamente bandiera bianca per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.

Taremi (1’ st) 5,5 Deve legare meglio con il resto della squadra, poi la reattività di Leali gli nega il gol del raddoppio negli ultimi minuti.

L. Martinez 7 Da centravanti vero attacca il primo palo sul calcio d’angolo che fa esplodere San Siro. Indossa i panni del trascinatore vero in una serata alquanto complicata, anche se in pieno recupero spreca la possibile doppietta.