Ovviamente anche il Corriere dello Sport, apripista in tal senso, parla stamane dell'incontro previsto in Lega tra Beppe Marotta e Luca Percassi. Tema del giorno: il rilancio interista per Ademola Lookman.

Dentro o fuori per il nigeriano? In realtà - secondo il quotidiano romano - dietro alle parole di ieri del presidente interista ("Entro 2-3 giorni si chiude con l'Atalanta oppure andremo su altre soluzioni") c’è il fatto che viale Liberazione possa arrivare solo fino ad un certo limite, ovvero i 45 milioni che metterà sul tavolo oggi. E, quindi, se la società bergamasca dovesse rimanere rigida sulla richiesta di 50 milioni, tutto diventerebbe molto complicato.

Entreranno in campo le diplomazie per avvicinare il più possibile le parti e giungere alla fumata bianca. Intanto - come riferisce il CdS - l'Atalanta sonda il mercato alla ricerca di un sostituto del nigeriano: dopo Sulemana, già a Bergamo, gli occhi sono puntati su Jonathan Rowe, esterno sinistra inglese di proprietà del Marsiglia, che ha trascorso l’ultima stagione al Norwich. Un altro indizio. E l'Inter resta convinta di mettere a segno il colpaccio secondo il Corsport.