A 26 anni, Andrea Pinamonti è giunto a completa maturazione ed è, quindi, pronto per l'esperienza in una big. E' la convinzione espressa da Vincenzo Raiola, agente dell'attaccante scuola Inter, a Derbyderbyderby.it: "Senza nulla togliere a Sassuolo o Genoa, credo che Andrea possa giocare per un club di alta classifica dopo l'anno che ha fatto in rossoblu. Si è caricato la squadra sulle spalle, si è responsabilizzato più di qualche anno fa. Per me è pronto per un grande club, sia in Italia che all'estero".

E le possibilità di concretizzare questo auspicio non mancano, secondo Raiola: "Naturalmente è ancora un giocatore del Sassuolo e darà il massimo finché indosserà quella maglia, ma sono convinto che presto possa fare il salto in una squadra di vertice. Andrea oggi è molto, molto attenzionato: sia in Italia che all'estero diversi club stanno seguendo la sua situazione con grande interesse".