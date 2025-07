Intervistato da Il Giornale, Mircea Lucescu è stato chiamato a rispondere sulla sua ex Inter, alla quale fa un appunto sull'annata passata prima di rispondere sulla stagione alle porte: "L'Inter tornerà a vincere il campionato. L'anno scorso ha compiuto il grande errore di concentrarsi sulla Champions League - ha esordito parlando della squadra di Cristian Chivu -. Prima avrebbe dovuto vincere lo scudetto, poi pensare ad altro. Vincere in Italia vale moltissimo, dà continuità e fiducia, tiene vicini i tifosi. Ora non sarà facile, ma ho fiducia".

Cosa glielo fa dire? Chivu resta comunque un quasi debuttante vista la poca esperienza in A.

"È il campo a fare la differenza: Zanetti è uomo di campo e Chivu avrà l’appoggio di una squadra esperta. Sarà aiutato dagli italiani, da Lautaro e Mkhitaryan. Ed è molto importante che sia rimasto Calhanoglu".

Inter e Juve come le mette nella sua griglia per lo scudetto? Tutti vedono come favorito il Napoli.

"L’Inter è fortissima, il Napoli è obbligato a dimostrare di non aver vinto per caso, solo perché l’Inter era distratta. Il Milan con Allegri vorrà prendersi delle rivincite e ha l’esperienza per farlo. La Juve non so bene come si presenti, ma non vedo altre pretendenti".