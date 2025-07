Si è aperta oggi, a mezzogiorno, la fase di vendita libera degli abbonamenti alla stagione 2025-26 dell'Inter. Dopo la fase dei rinnovi e quella dedicata agli iscritti alla waiting list, la fase di vendita libera permetterà l'acquisto dell'abbonamento FULL o PLUS, a partire da 20euro a partita. Per procedere è necessaria la tessera Siamo Noi. Per chi non è in possesso, sarà necessario sottoscriverla online alla pagina tdt.inter.it con anticipo per velocizzare l’acquisto.

VENDITA LIBERA

ABBONAMENTO PLUS O FULL: MAGGIORE FLESSIBILITÀ

Per i tifosi nerazzurri la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento PLUS o FULL permette una maggiore flessibilità. L'abbonamento FULL comprende 24 partite: tutti i 19 match casalinghi di Serie A, i 4 della League Phase di UEFA Champions League e gli ottavi di Coppa Italia.

Comprende inoltre:

la prelazione per l'acquisto dei biglietti per le coppe;

l'accesso alla piattaforma di rivendita (attiva su 20 partite);

il cambio utilizzatore (disponibile a pagamento);

la prelazione per il rinnovo per la stagione 2026-27 (garantita con almeno 8 accessi personali in questa stagione)

il 15% di sconto sul merchandising dell'Inter Online Store.

L'abbonamento PLUS comprende le 19 gare di Serie A, oltre a:

la prelazione per le coppe (per i turni a eliminazione diretta);

l'accesso alla piattaforma di rivendita (attiva su 4 big match di Serie A);

il cambio utilizzatore (disponibile a pagamento);

la prelazione per il rinnovo per la stagione 2026-27 (garantita con almeno 8 accessi personali in questa stagione);

il 10% di sconto sul merchandising dell'Inter Online Store.