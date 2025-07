L'Inter ha iniziato a fare sul serio dopo due giorni di test atletici. Ieri ad Appiano Gentile prime sedute "pesanti", peraltro sotto gli occhi del neo c.t. azzurro Gattuso e dei suoi collaboratori Buffon, Bonucci e Riccio.

Come segnala il Corriere dello Sport, regolarmente in gruppo sia Calhanoglu che Pavard, ormai ristabiliti dagli infortuni che li avevano tenuti fuori dal Mondiale per club. Discorso diverso, invece, per Bisseck e Zielinski, che sono fermi da più tempo e devono svolgere un lavoro più specifico prima di aggregarsi al resto dei compagni, pur essendo recuperati dal punto di vista fisico.