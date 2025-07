Prosegue la fase di riabilitazione di Davide Frattesi, ancora ai box dopo essersi sottoposto a intervento chirurgico di Sports Hernia bilaterale presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Il centrocampista dell'Inter, che secondo quanto filtra è atteso ad Appiano Gentile a metà settimana, in questi giorni si sta allenamento in maniera individuale, come documentato dallo stesso giocatore sul suo profilo Instagram.