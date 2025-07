Il capitolo cessioni è centrale nel mercato estivo dell'Inter. Come riporta Tuttosport, l'obiettivo dei nerazzurri è guadagnare 15-16 milioni di euro da Asllani, ma anche cedere i vari Taremi, Sebastiano Esposito e Palacios, per poi lanciarsi eventualmente su Leoni coi soldi incassati.

In difesa sono possibili movimenti per Pavard (costa almeno 25 milioni e vuole solo top club europei) e Bisseck (valutato 35-40). In caso di addio di uno dei due i nerazzurri andrebbero su De Winter, ma il genoano non è ritenuto un'alternativa a Leoni per il ruolo di centrale.