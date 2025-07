Cristian Chivu ha in mente un'Inter aggressiva, che possa pressare forte gli avversari, anche a molti metri dalla sua porta. A dirlo è Paolo Stringara, nel corso dell'ospitata sulle frequenze di TMW Radio: "Chivu vuole una squadra che non rimanga bassa in difesa e riparta, ma che accorciai molto in avanti: per questo motivo, gente come De Vrij e Acerbi farà molto fatica - il pensiero dell'ex giocatore nerazzurro -. Sul mercato cercano giocatori che con gamba e velocità. Non è tanto il giovane, quanto chi ha gamba per accorciare davanti. Lookman? Negli spazi stretti ti salta l'uomo e ti serve anche per questo".