C'è anche l'Inter tra i temi affrontati da Marco Tronchetti Provera durante l'intervento a 'La Politica nel Pallone' su Radio Rai Gr Parlamento. Il vicepresidente di Pirelli, storico sponsor di maglia nerazzurro, torna sulla pesante sconfitta in Champions League contro il PSG: "Non era mai accaduto, è un record negativo: è uno stimolo in più per ripartire dimostrando che si può contare su un'Inter che vince. Serve qualcosa di molto bello per cancellare una vicenda molto brutta". Secondo Tronchetti Provera, però, c'è un'altra data ancora più drammatica: "Dal mio punto di vista il 5 maggio. Monaco di Baviera è stata una perdita di credibilità della squadra: ora spetta al team far vedere che l'Inter ha avuto un blackout durato una partita".

Si passa poi a parlare anche di Cristian Chivu e dell'addio di Simone Inzaghi: "Chivu? Da giocatore ha dato molto all'Inter, penso che abbia l'intelligenza calcistica e la volontà per poter fare bene. Poi il calcio è molto difficile, lo potremo valutare tra tre o quattro mesi. Chivu è cresciuto nell'Inter, da giocatore non mollava mai. È una persona seria, tutti ne riconoscono le qualità in termini di volontà e voglia di fare bene. È una buona premessa. Inzaghi? Credo che tutti i tifosi siano rimasti male, soprattutto pensando che era una cosa già nota anche nello spogliatoio. Le scelte le persone le fanno in funzione delle loro priorità, può essere che sia stato un elemento che ha indebolito la forza morale della squadra".