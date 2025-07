"Non so se Chivu cambierà il sistema tattico, ma saranno importanti i principi di gioco dopo quattro anni bellissimi con Inzaghi. In ritiro cercherà di portare la sua proposta". Così Leonardo Semplici, parlando a Sky Sport della svolta tattica che sta prendendo piede in casa Inter dopo il cambio di allenatore.

"Tridente Lookman-Lautaro-Thuram? E' importante avere tante frecce per un allenatore, che poi sceglie chi schierare e alternare di partita in partita", ha aggiunto l'ex allenatore della Spal. Prima di pronosticare un'annata positiva per Davide Frattesi: "E' un giocatore veramente forte, credo che quest'anno possa essere la sua stagione".