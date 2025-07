Nella lunga intervista rilasciata a GQ Spagna, Pep Guardiola si è espresso così sul paragone tra Lamine Yamal e Lionel Messi istituito dai media in maniera quasi spontanea dopo aver visto le prodezze fatte dall'asso spagnolo in età precoce: "Penso che a Lamine Yamal debba essere permesso di proseguire la sua carriera - la premessa del manager del Manchester City -. E quando avrà giocato per quindici anni, decideremo se è migliore o peggiore. Lasciate che continui la sua carriera. Il fatto che venga paragonato a Messi è un fatto importante. Come se paragonassero un pittore a Van Gogh. Si direbbe: "Accidenti, non è male, è un segno che è bravo'. E quel paragone è un segno che è bravo. Ma dobbiamo lasciargli far fare la sua carriera. E vedremo. Messi è stato un grande fenomeno. Segnare 90 gol in una stagione per 15 anni, senza sosta, senza infortuni. È un fatto importante".