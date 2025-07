La visita di Gennaro Gattuso ad Appiano Gentile è servita al ct per incontrare i giocatori azzurri in ottica delle convocazioni di settembre. Come scrive oggi Tuttosport, è certo che Bastoni, Barella e Dimarco saranno l'architrave del nuovo ct, come lo erano per Spalletti.

Alla lista vanno aggiunti anche Darmian (un jolly nonostante l'età) e ovviamente Frattesi, nonché molto probabilmente Pio Esposito. Difficile invece ci sia Acerbi, che a febbraio compirà 38 anni.