Giovanni Leoni, per ora, non è una priorità, considerando che tutte le energie dell'Inter a livello di mercato sono indirizzate sull'affare Lookman. Ma non sono passate inosservate le parole di ieri di Chivu sul suo ex difensore: "A livello umano sono tanta roba - ha detto il romeno riferendosi a Pio Esposito e a Leoni -. Sono il futuro del calcio italiano e per molti anni rappresenteranno la Nazionale".

Più strategico Marotta: "Ora abbiamo priorità per altri ruoli e tipo di giocatori (Lookman, ndr). Poi vedremo. Forse è un po' esagerata la pressione arrivata dai media in questi mesi. Il Parma ha fatto un'operazione intuitiva l'anno scorso e oggi ha un grande patrimonio".

La verità - secondo il Corsport - è che l'Inter vorrebbe far crescere alla Pinetina il non ancora 19enne difensore centrale. I tempi non sono maturi per un affondo con il Parma, serve prima raccogliere risorse supplementari attraverso la cessione degli esuberi. E allora ecco che la frenata di Marotta è solo apparente. Mentre Chivu ha chiesto di farlo arrivare alla Pinetina per proseguire la crescita insieme dopo i mesi a Parma.