Impegnata in questi giorni ad Appiano Gentile nella preparazione per la nuova stagione, l'Inter di Cristian Chivu scenderà in campo domenica 3 agosto per il primo test amichevole di questa estate. Sarà una sfida in famiglia contro la neonata formazione Under 23 allenata da Stefano Vecchi. Il match, in programma domenica 3 agosto alle 10.30 al BPER Training Centre, sarà trasmesso in diretta su DAZN.

I tifosi interisti al di fuori dell'Italia avranno l'opportunità di assistere al match in diretta su YouTube: Inter-Inter U23 sarà infatti trasmessa live sul canale ufficiale nerazzurro e visibile solo al di fuori del territorio italiano.