Dopo aver ben impressionato tra le fila dell'Inter Primavera, Matteo Cocchi, terzino mancino classe 2007, ha fatto il salto nella neonata squadra Under 23 nerazzurra, in attesa di capire se ci rimarrà in piante stabile. Scenario non così scontato, almeno a sentire le parole del suo procuratore, Enzo Raiola, in esclusiva per Derbyderbyderby.it: "Ho sempre ricevuto apprezzamenti per Matteo da parte dei dirigenti dell'Inter - le parole del procuratore -. Il ragazzo ha sicuramente possibilità di fare qualcosa in prima squadra in questa stagione, visto che Chivu lo ha allenato in Primavera e quindi lo conosce benissimo. Però stiamo valutando. Per me il ragazzo è pronto per giocare con i 'grandi', l'Inter ora ha la squadra Under 23: voglio capire se sia la scelta giusta o meno (restare, ndr). Se ci sono delle soluzioni migliori dove andare a giocare, le valuteremo sicuramente".