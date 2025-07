Francesco Pio Esposito ha bisogno di un altro anno lontano dall'Inter per farsi le ossa, magari in Serie A, dopo il biennio fruttuoso nella categoria cadetta con lo Spezia. A dirlo è Ciccio Graziani sulle frequenze di Radio Sportiva: "Tra lui e la ThuLA non c'è una spanna ma un grattacielo di differenza a oggi - le parole dell'ex attaccante -. Il ragazzo ha 20 anni, deve giocare, non andrebbe bene come alternativa, anche se dietro Lautaro e Thuram potrebbe imparare molto. La logica, comunque, mi dice che sarebbe meglio prestarlo un anno a una squadra di Serie A per poi riportarlo all'Inter in pianta stabile".