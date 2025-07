Non solo Lookman. Al netto di un rinforzo in difesa, l'Inter non chiuderà il suo mercato con l'inserimento del nigeriano: nei programmi dei nerazzurri, infatti, ci sarebbe anche un innesto in mezzo al campo con un giocatore in grado di garantire forza e contrasto. Un mediano, quello che attualmente manca alla rosa di Chivu.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i fari sono tornati ad accendersi su Frendrup del Genoa, profilo seguito da tantissimo tempo e che piace parecchio. Il budget stanziato per il mercato in entrata si esaurirà con il rilancio per Lookman e allora per dare l'assalto a nuovi innesti servirà prima raggranellare un gruzzolo con gli esuberi. Oltre ai nomi già noti - Asllani, Seba Esposito, Taremi e Palacios - in uscita potrebbe esserci anche Zielinski. Il polacco - come sottolinea la rosea - è reduce dal flop della passata stagione, soprattutto a causa dei continui infortuni. Il valore non si discute, ma l'età (31) e l'ingaggio (4,5 milioni netti a stagione) frenano le possibili offerte. "Non sono tante le destinazioni possibili, ma va ricordato che due anni fa il polacco fu vicinissimo ad accettare l’Arabia Saudita, nello specifico l’Al Ahli - ricorda il giornale -. Non si può dunque escludere quel mercato, almeno in linea teorica. Al momento siamo fermi ai progetti, alle idee: non ci sono offerte. Se decollassero, l’Inter non si farebbe trovare impreparata".

Frendrup costa: almeno 20 milioni. Però con il Genoa il canale è sempre aperto come dimostra il prestito di Carboni e le chiacchiere per De Winter. L'alternativa è Keita del Parma, che Chivu conosce benissimo. Il belga è un profilo simile a quello del danese e simile è pure il costo di circa 20 milioni. Difficile scendere considerato che il Parma un anno fa ne ha investiti 15 (bonus compresi) per portarlo in Italia. Ma tutto passerà dalle uscite...