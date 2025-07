L'Inter U23 ha portato a casa un pareggio in amichevole contro il Trento in quella che ha rappresentato la prima, storica uscita della neonata formazione nerazzurra che disputerà il campionato di Serie C 2025-26. A margine del match terminato 2-2, Stefano Vecchi ha raccontato le sue impressioni a Inter TV: "C'è stata grande volontà - le parole del tecnico dei nerazzurri -. Avevo chiesto ai ragazzi di giocare un tempo a testa con grande impegno, si sono espressi con grande spirito. Si è visto qualcosa di quello che abbiamo preparato in queste settimane. Il risultato è relativo, ma aver spinto fino alla fine per recuperare lo svantaggio è un bel segnale perché è la dimostrazione che la squadra ci tiene. Abbiamo trovato di fronte una squadra ancora incompleta che però negli ultimi anni è sempre arrivata nelle prime posizioni in Serie C. Siamo abbastanza soddisfatti, continuiamo a lavorare".

La difesa a 3.

"Abbiamo provato tante cose, qualche ragazzo che aveva giocato fuori aveva già sperimentato questo modulo mentre il gruppo Primavera non lo aveva mai adottato. Sono sicuro che questo modulo può avvicinare ancora di più i ragazzi alla prima squadra, ho visto dei segnali molto positivi".

Il bilancio del ritiro.

"Bilancio positivo, ci stiamo conoscendo. Abbiamo trovato un gruppo disponibile al lavoro, che ha grandi margini di miglioramento".