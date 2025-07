Con il sempre più possibile arrivo di Ademola Lookman all'Inter è emersa la perplessità su ciò che comporterebbe, dal punto di vista tattico, il tridente con Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La domanda principale è: il centrocampo riuscirebbe a reggere il peso di un 3-4-2-1? A fugare ogni dubbio, oppure ad aumentarli, ha pensato Cristian Chivu nel corso della prima conferenza stagionale ad Appiano Gentile: "Io non ho mai detto che giocherò con tre punte, ho parlato solo del centrocampo. Quando mi riferisco ai numeri dico che sono solo numeri, anche nel passato la base di questa squadra è sempre stata 3-5-2, ma in molte partite ha spesso la costruzione l'ha fatta a quattro. In base a come vengono a prenderti o a come volessero far male o a come vuoi tirare in alcune situazioni. Oggi l’occupazione del campo è sempre in base a quello che l’avversario ti concede. A volte il 3-5-2 può diventare 3-2-5, 4-2-4 o 4-4-2. Sono sempre cose che hanno poco a che fare con la dinamicità della partita, bisogna saper interpretare cose, essere aggressivi, destabilizzare, saltare l'uomo, accettare i duelli e cercare di vincerli perché chi vince i duelli vince anche le partite. Ci focussiamo su quello, sui principi, cercando di dare un’identità da subito per non essere impreparati quando dovremo cambiare qualcosa durante la stagione. Alleneremo più moduli in questo periodo per essere pronti a cambiare di partita in partita e a partita in corso".