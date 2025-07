I consiglieri del gruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Milano chiedono garanzie per votare a favore del progetto di San Siro. Come riporta oggi La Repubblica, ieri il capo di gabinetto del sindaco Filippo Barberis, il dg Christian Malangone e il segretario generale Antonio Purcaro hanno incontrato i consiglieri del Pd, che chiedevano delucidani riguardo alla vendita dello stadio e dell'area circostante.

La delibera dovrà infatti arrivare in giunta e poi proprio in Consiglio Comunale. Il nodo è dimostrare l'interesse pubblico dell'operazione, evitando responsabilità a carico dei membri del Consiglio stesso. Il timore è quello di un possibile danno erariale. Altri incontri ci saranno da qui a settembre.