Priorità Lookman, poi tutto il resto. E, in questo resto, c'è anche un mediano di corsa e muscoli da aggiungere al centrocampo di Chivu. Lo sostiene la Gazzetta dello Sport, che conferma la "passione" nerazzurra per Morten Frendrup, 24enne danese del Genoa con già quasi 130 presenze in Serie A.

L'idea di Chivu di rinnovare l'Inter, evidentemente, ha bisogno di qualcosa di diverso anche in mezzo al campo, ma serviranno le partenze di alcuni: Asllani certamente, ma occhio anche a Zielinski. Il polacco è reduce da una prima stagione a Milano deludente, tra un misero contributo e tanti infortuni.

L'alternativa a Frendrup è Mandela Keita, che Chivu ha allenato a Parma. Anche il 23enne belga, proprio come il collega del Genoa, costa sui 20 milioni. Una cifra raggiungibile proprio con la cessione di Asllani e il risparmio sullo stipendio di Zielinski.