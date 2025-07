Dopo il coming out di Ausilio, anche Beppe Marotta ha confermato ulteriormente senza nascondersi: Ademola Lookman è l'obiettivo numero uno dell'Inter. Una dichiarazione d'intenti che non stupisce alla luce delle settimane di rumors e di trattative che riguardano l'attaccante nigeriano, vicino al trasferimento da una nerazzurra all'altra, trasferimento però non ancora sancito. Le posizioni dei due club restano ancorate sulle rispettive cifre proposte e se da un lato c'è Marotta che propone 40 milioni, dall'altro Percassi non accenna ad abbassare la pretesa di 50 milioni.

Al netto del gap di 10 milioni tra domanda e offerta, il vento ad Appiano Gentile sembra parecchio favorevole e c'è chi addirittura scalpita lasciandosi andare in gesti che sfidano anche la scaramanzia: oggi, in occasione del primo giorno di ritiro della squadra di Cristian Chivu, è comparsa fuori dai cancelli della Pinetina una maglia nerazzurra con tanto di cognome Lookman stampato sulle spalle. Gesto di buon auspicio, ma anche di 'spinta' nei confronti della dirigenza, nella speranza che affondi il colpo il prima possibile e porti a casa il ragazzone dalle treccine in testa e abile a saltare l'uomo.