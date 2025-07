L'Al-Hilal scalderà i motori in vista della nuova stagione in Europa. La squadra di Simone Inzaghi partirà alla volta della Germania giovedì 31 luglio e sosterrà il suo primo allenamento in loco venerdì 1° agosto, dando il via a un ritiro che prevede tre partite amichevoli, fissate in agenda il 6, 10 e 14 agosto. Poi ci sarà il ritorno a Riyadh, dove è in programma l'ultimo test prima degli impegni ufficiali.