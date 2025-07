La Juventus prova ad inserirsi nel discorso per Giovanni Leoni. Secondo Tuttosport, infatti, i bianconeri vorrebbero imbastire una trattativa con il Parma e con il centrale in vista del 2026. il giocatore stesso, infatti, è preoccupato di finire in panchina in una big, in caso di trasferimento immediato, soprattutto nell'anno che porta al Mondiale.

Oggi la Juventus deve cedere e non ha la "potenza di fuoco" per poter competere con le big di Premier o del mercato internazionale, come si legge sul quotidiano, ma i 40 milioni che chiede il Parma potrebbero calare un po', soprattutto lasciando il giocatore in Emilia un anno in più.