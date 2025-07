La conferenza stampa di ieri di Cristian Chivu è stata una sorta di presentazione bis. Il tecnico romeno, dopo la parentesi americana del Mondiale, è tornato a parlare alla vigilia della nuova stagione confermando le idee chiare sulla sua nuova Inter.

Chivu non ha sfoggiato frasi a effetto e nemmeno slogan alla Conte perché "non vogliamo copiare nessuno, dobbiamo solo lavorare e rimanere competitivi". Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, "il suo pensiero sul calcio e su quello che si aspetta da questa Inter, però, è già piuttosto chiaro. Dice Cristian che i suoi dovranno essere aggressivi e verticali, che a centrocampo si potrà giocare con due o tre uomini, e che bisognerà saper saltare linee e uomini. In tre passaggi i capisaldi della sua rivoluzione: immediatezza, elasticità e imprevedibilità. Per l’ultimo punto si prega di ripassare tra qualche ora, magari già stasera: Lookman è quel tocco di fantasia in più che Marotta conta di poter regalare all’Inter dopo il rilancio da 43 milioni più bonus che oggi servirà sul piatto dell’Atalanta. Il resto, invece, sarà lavoro per i giocatori che da ieri si allenano agli ordini di Chivu".