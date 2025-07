Il Consiglio di Lega è fissato per questa mattina alle 11 in via Rosellini a Milano, nella sede della Lega Calcio. Come riporta oggi Tuttosport, ci saranno Marotta e Percassi, che dopo le discussioni sui temi all'ordine del giorno cominceranno a parlare in separata sede di Ademola Lookman.

L'Inter presenterà una nuova offerta, passando a 42-43 milioni più bonus per arrivare a 45 e cambiando la formula da "prestito con obbligo" a titolo definitivo immediato. I nerazzurri confidano che l'Atalanta apprezzi lo sforzo e abbassi le pretese. Poi si passerà alle eventuali operazioni restanti.