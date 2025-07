"Quando paghi buoni stipendi e corri per tutti i trofei, anche chi viene messo alla porta spera sempre di conquistare l’allenatore. È normale". E' la frase di un dirigente dell'Inter, di cui non si fa il nome, riportata oggi da La Repubblica in un articolo in cui si spiegano le difficoltà dei nerazzurri a cedere i giocatori in eccesso.

Nel pezzo si parla in particolare della situazione di Taremi, che ha rifiutato il Botafogo, di Asllani, che vorrebbe restare in Italia e potrebbe presentarsi a fine sessione con una semplice proposta di prestito da parte di un altro club, così come di Bisseck (non convinto dell'ipotesi West Ham) e Pavard, che in caso di uscita mira a un top club e in ogni caso guadagna 6,41 milioni netti l'anno. Per sbloccare il mercato in entrata dell'Inter è però necessario che quello in uscita decolli.