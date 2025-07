La notizia pubblicata nelle scorse ore, che vorrebbe l'Inter interessata a Mandela Keita, centrocampista del Parma, qualora uscissero Kristjan Asllani e Piotr Zielinski, trova conferme anche all'estero. Come riporta Sky Sport Svizzera: "Sebbene non ci siano ancora state trattative concrete tra l'entourage del giocatore e la squadra finalista di Champions League, sembra che questo trasferimento possa avvenire in modo del tutto naturale una volta che l'Inter avrà liberato abbastanza spazio a centrocampo, visto che il belga è attratto sia dalla destinazione che dall'idea di lavorare di nuovo con Cristian Chivu. Non si prevede quindi che le circostanze personali rappresentino un ostacolo in questa vicenda. Il Parma, tuttavia, non vuole essere privato del suo patrimonio, soprattutto dopo l'acquisto di Ange-Yoan Bonny da parte dei nerazzurri. I gialloblù non cederanno quindi il loro giocatore migliore a basso prezzo e potrebbero aspettarsi fino a 20 milioni di euro, bonus inclusi, per completare l'operazione".