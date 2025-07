Tajon Buchanan lascia l'Inter dopo appena una stagione e mezza. Il laterale canadese, come comunicato dal club nerazzurro, si trasferisce a titolo definitivo al Villarreal, che lo riaccoglie dopo averlo preso in prestito lo scorso febbraio. "No es Mitch, pero sí Buchanan", scrive il Submarino Amarillo sui social, presentando l'ex Bruges con la sigla di 'Baywatch', serie TV dove il protagonista interpretato da David Hasselhoff si chiamava Mitch Buchannon. Il giocatore, per la cronaca, si è legato agli spagnoli firmando un contratto quinquennale. Ai nerazzurri, come da indiscrezioni, vanno 9 milioni di euro, oltre al 20% della cifra dell'eventuale futura rivendita.

No es Mitch, pero sí Buchanan pic.twitter.com/FWUNlx1UWR — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 29, 2025