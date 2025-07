Finalmente è arrivato martedì, il fatidico giorno del rilancio dell'Inter per Ademola Lookman. C'è da capire se l'Atalanta accetterà, ma intanto il consiglio di Lega di stamattina sarà l'occasione propizia per l'incontro tra Marotta e Percassi (Luca), utile per formalizzare la nuova offerta interista per l'attaccante nigeriano.

"Penso che in 2-3 giorni arriveremo a conclusione di un confronto tra Inter e Atalanta. Se ci saranno le condizioni, attiveremo una negoziazione completa e forse arriveremo a conclusione. Altrimenti ci saranno scelte differenti", aveva detto ieri il presidente dell'Inter. Ed eccoci qui: secondo la Gazzetta dello Sport, Marotta alzerà l'offerta di 2-3 milioni nella parte fissa più bonus, sfondando il muro dei 40 milioni inizialmente previsto per l'affare. "La partita, pardon, la trattativa si giocherà probabilmente sull’entità e sulla natura dei bonus: il dialogo è aperto, c’è la sensazione forte da parte dell’Inter che in un modo o nell’altro la via giusta per arrivare alle firme si troverà - si legge sulla rosea -. Magari anche andando oltre la giornata di oggi, considerando che se da una parte c’è la fretta e la voglia di annunciare il nigeriano, dall’altra c’è anche la consapevolezza che Lookman è attualmente infortunato e dunque non potrebbe comunque scendere in campo da subito con Chivu. Insomma: la chiusura è nell’aria. Non sembra una salita insormontabile. Anche per via del colloquio della scorsa settimana avvenuto tra Marotta e Percassi, di fatto il primo segnale di disgelo, passaggio propedeutico al rialzo annunciato di oggi".

Lookman è diventato via via l'obiettivo principale di questa sessione di mercato: un giocatore che, per caratteristiche, sarebbe fondamentale per la nuova Inter che ha in mente di proporre Chivu. E l'Atalanta? La posizione del club bergamasco non cambia: viene effettivamente ammessa l'esistenza di una promessa di lasciar partire il nigeriano, ma alle condizioni del club e non del ragazzo. Tradotto: 50 milioni. "La cifra congrua, per l’Atalanta, ha sempre avuto un “cinque” davanti: meglio se nella parte fissa, in ogni caso da coprire per intero, con una (piccola) parte rappresentata da eventuali bonus, presumibilmente “facili” - conferma la Gazzetta -. Una richiesta non comunicata ufficialmente, ma da sempre nota all’Inter". Contemplata anche l'ipotesi "strappo": i Percassi sono abituati alle battaglie con propri tesserati e appena un anno fa vinsero quella con la Juve e Koopmeiners. Con Lookman la differenza è chiara, considerando che il nigeriano non è mai stato dichiarato incedibile come fatto invece per l'attuale centrocampista bianconero. E lo stesso Lookman sta continuando ad avere un comportamento ineccepibile. Vedremo se l'ulteriore passo avanti dell'Inter sarà sufficiente per la fumata bianca.