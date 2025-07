Ospite del canale Youtube della Lega Serie A (qui l'intervista completa), Marco Materazzi è stato chiamato a a declinare il concetto di 'Made in Italy' nel calcio. Non mancando di menzionare la recente vittoria di Enzo Maresca al Mondiale del Club con il Chelsea a spese del PSG campione d'Europa: "Devo ringraziarlo perché un po' ha vendicato la sconfitta dell'Inter in Champions", ha detto sorridendo Matrix.

Prima di aprire il capitolo sullo stato di salute del calcio italiano: "Continuiamo a dare tanto al calcio, non partecipiamo al Mondiale da due edizioni ma nel frattempo siamo diventati campioni d'Europa. Qualcosa di buono c'è, ma non è il calcio italiano a essere sparito dai radar: il livello è sempre molto alto, il problema è che le squadre piccole sono cresciute. Anche con San Marino, con tutto il rispetto, ora vinci 3-1, non più 8-0. Niente è scontato, spero che questa nuova ventata ci porti al Mondiale. Mi auguro di essere presente come ambasciatore non solo della FIFA, ma anche della Lega Serie A".