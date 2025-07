Dopo l'affare Lookman, su cui l'Inter si dedicherà nei prossimi giorni, Cristian Chivu si aspetta un altro regalo: Leoni. Come riporta Tuttosport, infatti, il centrale è inseguito da mezza Serie A, ma solo i nerazzurri hanno in panchina l'allenatore che lo ha lanciato come titolare nel massimo campionato.

Leoni piace a Juventus e Milan, ma entrambe devono cedere e il Parma chiede non meno di 35 milioni. Anche i nerazzurri devono cedere, ma secondo il quotidiano non devono fare spazio in difesa. Leoni sarebbe un'aggiunta, ma Acerbi e De VrIj resteranno: il loro contratto scadrà nel 2026. Se si dovesse passare da una cessione, sarà quella di Bisseck o Pavard (che però vuole solo un top club) e in quel caso di andrebbe su un "braccetto" (De Winter il primo della lista).