La questione San Siro, dopo le recenti novità sul fronte giudiziario per la gestione del settore urbanistico a Milano, rischia di prolungarsi ulteriormente dopo mesi gettati al vento. Intervellata da Il Giornale, l'ex sindaco Letizia Moratti non le manda a dire: “È impensabile che in una città con due squadre come Inter e Milan la politica non riesca a decidere sul futuro di San Siro. Da anni le giunte di sinistra non hanno effettuato alcuna scelta concreta su San Siro, portando i due club a studiare altre soluzioni con indotti minori”.