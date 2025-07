In attesa di capire se sarà o meno un nuovo giocatore dell'Inter, Ademola Lookman continua a svolgere le classiche terapie post-infortunio a Zingonia, casa dell'Atalanta, dopo aver rimediato uno stiramento al polpaccio nei giorni scorsi. E' quanto si legge sull'edizione online de L'Eco di Bergamo, in un pezzo in cui vengono riportate anche le dichiarazioni rilasciate oggi da Beppe Marotta, presidente dell'Inter, che ha svelato che in 2-3 si arriverà a scrivere l'epilogo di questa telenovela di mercato.