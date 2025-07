Corrisponde al vero, secondo Fabrizio Romano, la versione di Beppe Marotta rispetto al fatto che l'Inter non ha ancora mai formulato un'offerta concreta al Parma per Giovanni Leoni. Profilo che piace ai nerazzurri ma non solo, visto che - come sottolineato dal giornalista sul suo canale Youtube - i ducali hanno ricevuto gli interessamenti anche di Milan, Juve e altri club stranieri con ampie disponibilità economiche.

La dirigenza di Viale della Liberazione, in questo momento, è unicamente focalizzata sull'affare Lookman, che spera di concludere in tempi brevissimi, per poi concentrarsi su altre trattative. Sempre pensando prima alle uscite (da Taremi ad Asllani) per far 'spazio' eventualmente al difensore centrale che i gialloblu valutano 40 milioni di euro. Nel contatto tra le parti, infatti, l'Inter ha registrato questa cifra che, secondo Romano, potrebbe anche scendere a quota 35 mln di euro.