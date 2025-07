Bisognerà aspettare 2-3 giorni per conoscere l'epilogo della trattativa tra Inter e Atalanta per il trasferimento di Ademola Lookman a Milano. La deadline l'ha fissata Beppe Marotta, presidente nerazzurro, parlando oggi a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. Insomma, dentro o fuori, evitando di tirare la vicenda per le lunghe, come accadde, sempre con la Dea protagonista, per l'affare Koopmeiners l'estate scorsa.

Domani, conferma Fabrizio Romano, sono previsti nuovi contatti tra le parti in occasione dell'Assemblea di Lega, con la società di Viale della Liberazione pronta al ritoccare la prima offerta da 40 milioni di euro. Il giocatore, dal canto suo, aspetta fiducioso di poter vestire la maglia nerazzurra della Beneamata.