Gesto apprezzabile, ma non sufficiente. Il rilancio dell'Inter per arrivare a 45 milioni bonus compresi nell'affare Ademola Lookman non basta per ottenere il via libera dal club bergamasco, a cui comunque non è sfuggita la buona volontà della controparte di avvicinarsi alle richieste iniziali. Che si riassumono sempre in 50 milioni, anche se trattabili. Nel senso che la Dea vorrebbe ottenere 45 milioni di base fissa più qualche bonus per toccare quota 47-48 milioni complessivi, in tal caso ci sarebbe il semaforo verde per il trasferimento dell'attaccante anglo-nigeriano.

Il quale continua a spingere, senza forzare la mano, affinché la sua società non ostacoli troppo quella che è la sua decisione di accettare l'offerta dell'Inter.

Servirà dunque continuare a dialogare per arrivare a un'intesa, che non è lontana ma neanche vicinissima, non quanto meno al punto da iniziare a preparare gli annunci ufficiali.