Gennaro Gattuso, ct della Nazionale italiana, oggi è stato ospite dell'Inter alla Pinetina in quella che è stata la terza tappa del suo tour dei ritiri delle squadre di Serie A. Come si può apprezzare dal video pubblicato dal club milanese sui social, Ringhio ha parlato con Marcus Thuram, riabbracciato Hakan Calhanoglu, suo ex giocatore ai tempi del Milan, oltre ovviamente a salutare gli italiani del gruppo nerazzurro. Con lui anche Leonardo Bonucci e il capodelegazione Gianluigi Buffon, protagonista di una chiacchierata con i portieri e lo staff dei portieri.