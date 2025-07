Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Nando Orsi ha parlato della lotta al vertice in vista della prossima stagione: "Inter e Napoli mi sembrano le due squadre che abbiano l’idea ben precisa sull’obiettivo, ossia rivincere lo scudetto. Chivu? Per me è bravo, ma devi dargli la squadra in mondo che lui sbagli il meno possibile", la conclusione di Orsi.