Dopo l'esperienza in Serie C al Perugia, con 21 presenze e 3 reti, Luca Di Maggio è pronto a giocarsi le sue carte in Serie B per quella che sarebbe la naturale evoluzione della sua carriera iniziata nelle giovanili nerazzurre. Il centrocampista classe 2004, come riportato da Sky, è in procinto di trasferirsi in prestito al Padova, che l'ha spuntata persino sull'ipotesi di tornare all'Inter nella squadra U23. Di Maggio dovrebbe diventare biancoscudato entro questa settimana.