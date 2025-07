Secondo quanto confermato dal giornalista Matteo Moretto, l'Inter non considera intoccabile Benjamin Pavard e potrebbe prendere in considerazione una sua cessione nel caso in cui arrivassero offerte interessanti (la nostra esclusiva). Per la cronaca, il difensore francese arrivò due estati fa dal Bayern Monaco per circa 32 milioni di euro.

Discorso diverso per Denzel Dumfries, per cui il Barcellona ha chiesto informazioni ma senza mai affondare il colpo. A fine mese, per completezza, scadrà la clausola rescissoria da 25 milioni di euro inserita nel contratto all'atto dell'ultimo rinnovo.