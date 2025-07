Ademola Lookman all'Inter, è oggi la resa dei conti? Come previsto poco fa il presidente nerazzurro Beppe Marotta si è presentato nella sede della Lega Serie A di via Rosellini a Milano, ma a domanda specifica dei giornalisti ha preferito non rispondere. Pochi minuti dopo è arrivato anche Luca Percassi, con il quale, secondo quanto emerso negli ultimi giorni, dovrebbe interfacciarsi per presentare l'offerta, forse decisiva, per portare il nigeriano ad Appiano Gentile.

Con i protagonisti dell'incontro già sul posto, non resta che aspettare l'evoluzione della situazione per capire se i tifosi interisti potranno festeggiare l'arrivo di un grande giocatore alla corte di Cristian Chivu.