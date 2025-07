E' in corso il tour del nuovo commissario tecnico della nazionale, Gennaro Gattuso, tra i ritiri della Serie A. Il selezionatore è già stato in visita, tra le altre, a Roma e Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, oggi sarà ad Appiano Gentile a salutare il collega Cristian Chivu e i giocatori convocabili per la finestra di settembre dedicata alle nazionali.

Diversi i giocatori dell'Inter nel giro azzurro: Bastoni, Barella, Frattesi, Dimarco. Nell'ultima conferenza stampa Gattuso ha invece negato di aver contattato Acerbi.