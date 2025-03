Voti congrui quelli del Corriere dello Sport, che rispecchiano correttamente l'andamento del match di San Siro tra Inter e Udinese. Bravissimi i titolari, meno chi è entrato.

S.Inzaghi (all.) 7 Scelte iniziali azzeccate, approccio impeccabile, perde qualcosa con le (inevitabili) sostituzioni. Gioca anche lui la partita: prima ammonito e poi espulso.

Sommer 7,5 In ritardo sulla sassata di Solet? Forse. Ma poi è prodigioso nell’andare a intercettare l’incornata di Lucca. Fa il bis sulla girata dello stesso difensore friulano.

Pavard 6,5 Appoggia costantemente la manovra offensiva. E, quando gli tocca, si oppone con efficacia a Lucca.

Acerbi 6,5 Lucca tenta costantemente di sfilarsi dalla sua marcatura. Si propone ripetutamente in avanti: vedi il velo sul primo gol.

Carlos Augusto 6,5 Solido e sicuro, non fa sentire la mancanza di Bastoni.

Darmian 6 Partecipa all’eccellente primo tempo nerazzurro.

Zalewski (31’ st) sv Energie fresche per il finale.

Frattesi 7 Subito un gol mancato in avvio: palo, con la porta spalancata.

Poi rimedia sul cioccolatino di Dimarco: terza rete ai friulani ed esultanza alla Tarzan.

Barella (18’ st) 5,5 Non si oppone alla percussione di Solet ed è un errore. Ammonito, verrà squalificato con il Parma, ma quel fallo è stata la scelta giusta.

Calhanoglu 6,5 Per quasi un’ora l’Inter si muove in perfetta sincronia e lui contribuisce a far girare gli ingranaggi.

Asllani (18’ st) 6 Al solito, quando tocca a lui gestire il gioco il livello cala.

Mkhitaryan 7,5 Come si fa a correre così a 36 anni? Deve aver scoperto l’elisir dell’eterna giovinezza. Imprendibile per tutti. E al 95’ lo trovi pure in chiusura da ultimo uomo.

Dimarco 7,5 I due assist in meno di mezz’ora dimostrano quanta differenza faccia averlo o non averlo.

Bisseck (18’ st) 5 Lascia metri a Lucca che può incornare indisturbato. Buon per lui che Sommer spicchi il volo.

M. Thuram 6,5 Nel primo sgomma e sgasa, partecipando all’azione del vantaggio. Forse spende troppo a livello fisico e così, con il passare dei minuti, punge sempre meno.

Arnautovic 7 Altro gol pesante, il quarto nel 2025. Inzaghi deve preservarlo.

Correa (10’ st) 5,5 Solet gli prende palla e va a segnare.