Roberto Mancini prepara la Final Four di Nations League in Olanda, Paolo Nicolato deve portare l’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 attraverso l’Europeo a fine giugno in Romania e Georgia. Oggi le doppie convocazioni, tra Nazionale italiana maggiore e Under 21, sono una specie di gioco a incastro che dovrà tenere conto delle condizioni fisiche di alcuni giocatori, dell’ultima di campionato e soprattutto delle tre finali europee con Roma, Fiorentina e Inter protagoniste. Ecco perché, si legge sul Corriere dello Sport, il Mancio preparerà una lista mista, in cui ci saranno alcuni giovani e altri nomi di 'copertura' agli interisti (Acerbi, Bastoni, Dimarco, Barella e forse Darmian) attesi a Coverciano dopo il confronto con il City.

"Da verificare lo stato di forma e il recupero di Bonucci, Spinazzola, Politano. Il Tigre può trattenere Retegui sino al 7 (Copa Sudamericana)", riferisce il quotidiano romano.